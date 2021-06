Andréia Sadi é jornalista da TV Globo - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:00

Rio - Quase três meses após o nascimento dos gêmeos João e Pedro, Andreia Sadi abriu o coração e falou sobre as dificuldades enfrentadas pela jornalista e o marido, André Rizek, do SporTV. Em live com Mariana Queiroz no Instagram, a comentarista política da GloboNews revelou a surpresa que o casal teve com a gravidez.

"A gente queria ter filhos depois da eleição de 22, estava pensando nisso. Foi uma surpresa a gravidez, estava fazendo alguns exames e ia ser difícil [engravidar naturalmente], eu não estava preocupada. A gente tomou um susto, mas nada vai superar o susto de estar grávida de gêmeos. Eu descobri muito avançada, fiquei perplexa", contou Andreia.

A jornalista ainda admitiu ter tido enfrentado um momento difícil quando deixou a maternidade com os filhos recém-nascidos. "Nas duas primeiras semanas eu chorei de desespero. Eu não queria ir embora da maternidade, eu estava amando não ter alta. Porque quando tive alta... Agora é com a gente (...) Na hora que você sai, [os bebês] com quatro dias, é desesperador. Eu vim rezando. Comecei chorando no carro, não parava de chorar", relatou a comentarista.

Andreia também falou sobre os medos que surgiram a partir do momento em que saiu do hospital. "Eu comprei dois adesivos: bebê a bordo, amarelo, gigante. Eu pensei em tudo isso. Tudo me dava medo, eu tinha medo da cabecinha mole, amamentação, o banho, eu tenho medo. O umbigo? Medo de lidar", confessou.

Confira o bate-papo na íntegra:

