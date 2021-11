Fãs formam filas em ginásio para velório de Marília Mendonça em Goiânia; saiba detalhes da homenagem!

Rio - Os corpos da cantora Marília Mendonça e Abicieli Silveira Dias Filho chegaram ao Goiânia Arena, local escolhido para o velório da artista e de seu tio, por volta das 12h30. Durante a manhã, fãs formaram fila no ginásio para prestar as últimas homenagens à cantora, que faleceu, aos 26 anos de idade, em um acidente aéreo nesta sexta-feira. Segundo estimativa da equipe da artista e do governo do Estado, são esperadas cerca de 100 mil pessoas.

Os corpos de Marilia Mendonça e do seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, que também foi uma das cinco vítimas fatais do acidente , foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga durante a madrugada e chegaram ao aeroporto de Goiânia em torno das 10h20. Em seguida, saíram em direção ao ginásio por volta das 11h45.

Das 13h até às 16h, o velório ficou aberto ao público no Goiânia Arena , ginásio ao lado do Estádio Serra Dourada. Parte da equipe da cantora chegou depois das 15h, pois precisaram se deslocar do local que aconteceria o show em Caratinga, cidade de Minas Gerais, até Goiânia.

Na sequência, houve um cortejo pelas ruas da cidade em um carro do Corpo de Bombeiros, segundo informações da assessoria da cantora. Após sair do estacionamento sul do Estádio Serra Dourada, o cortejo passou pela Rua 72, BR 153 e GO 020, até chegar ao Cemitério Parque Memorial.

O sepultamento da cantora Marília Mendonça e de seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, aconteceu depois das 18h, em uma cermônia destinada apenas aos familiares e amigos próximos. O corpo do empresário Henrique Ribeiro foi levado para Salvador, onde será velado e enterrado. Já os corpos do piloto e copiloto foram direcionados para o Distrito Federal, onde viviam com suas famílias.

Morte da cantora

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, na queda de um avião de pequeno porte próximo a uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira. Além dela, também estavam na aeronave seu tio, produtor, o piloto e copiloto. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o avião atingiu cabos de uma torre de alta tensão antes de cair. Ninguém resistiu ao acidente.

