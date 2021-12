Mila Moreira - Divulgação/TV Globo

Rio - A atriz Mila Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira aos 75 anos. A notícia do falecimento foi confirmada pela assessoria do Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde a artista estava internada. No comunicado, o hospital informou "que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes" no momento. Velório vai acontecer nesta terça-feira, das 7h às 10h, no Memorial do Carmo. Corpo de Mila será cremado à tarde.

Marilda Moreira da Silva, conhecida como Mila Moreira, nasceu em 18 de maio de 1949 na cidade de São Paulo, onde cresceu. Filha de portugueses, começou a carreira como manequim ainda na adolescência, aos 14 anos, desfilando para marcas dentro e fora do país. Na sequência, se tornou uma das primeiras modelos a atuar nas telinhas.

Estreou nas novelas em 1979 em "Marrom Glacê", da TV Globo, após o autor Cassiano Gabus Mendes vê-la como jurada do programa do Chacrinha. Mila fez outras tramas do autor, como "Plumas e Paetês", "Elas por Elas", "Champagne", "Ti Ti Ti", "Que Rei Sou Eu?", "Meu Bem, Meu Mal" e "O Mapa da Mina". Também participou de novelas, como "A Próxima Vítima", "Ciranda de Pedra" e "Sangue Bom". Sua última personagem nas telinhas foi Gigi, de "A Lei do Amor" (2016), de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari.

Ainda na TV, fez minisséries "Os Maias", "JK", "Um Só Coração" e "Queridos Amigos". Nas telonas, participou de filmes na década de 1980, como "Os Saltimbancos Trapalhões", "Aventuras de Mário Fofoca", "Aguenta, Coração" e "Dias Melhores Virão".

A atriz, que também era formada em Psicologia, não deixou filhos. Ela já foi casada com o ator Luís Gustavo (1971-1973); com o designer austríaco Hans Donner (1983-1986); e com João Carlos Balaguer (1999-2005), pai da modelo Joana Balaguer.

A causa da morte da artista não foi divulgada pelo hospital ou por familiares até o momento, mas uma hipótese é que ela tenha sido vítima de um mal súbito, disse a atriz Lilia Cabral nas redes sociais. "Estou em choque e arrasada. Ela não estava doente, e um mal súbito levou essa linda mulher que foi exemplo e inspiração pra muitas mulheres. Mila querida, você sabe o quanto eu gosto de você, vou continuar te amando, lembrando de muitos momentos divertidos, lembrando de todos os conselhos e ensinamentos", disse parte da publicação da atriz.

Famosos, amigos, familiares e fãs lamentaram o falecimento da atriz Mila Moreira aos 72 anos na madrugada desta segunda-feira. Dentre as homenagens, Regiane compartilhou um clique ao lado da atriz e de Heloísa Perissé. "Muito triste acordar e saber da partida da querida Mila Moreira, excelente atriz que eu tive a sorte de trabalhar junto por duas vezes. Dona de uma simpatia e elegância únicas. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu ela, que trabalhou com Mila em "Sangue Bom" (2013) e A "Lei do Amor" (2016).