Youtuber gastou R$ 60 mil em roupas de cama para ’afogar as mágoas’ - Reprodução

Youtuber gastou R$ 60 mil em roupas de cama para ’afogar as mágoas’Reprodução

Publicado 03/01/2022 14:20 | Atualizado 03/01/2022 14:20

fotogaleria

Segue o texto na íntegra:



Posso falar com vc? Oi… Eu caí. Eu caí legal mesmo. E estou lá… No fundo do poço, com 20cm de fezes, q não é suficiente pra me afogar, mas o suficiente pra querer afogar. Então… É onde eu to. Muita gente diz “ah rico não sofre, pq se tiver triste é só ir pras Maldivas” - as pessoas esquecem q qnd a gente está nos 20cm de cocô, não há força q nos faça querer ir pras Maldivas. Só se vc for o Lucas Rangel (te amo amigo). Eu tenho lido muita coisa… Mto amor, carinho, mas tb muito ódio. Mta gente q não sabe nada, não faz ideia, gritando coisas como “biscoiteiro”. Desculpa, eu prefiro torta. São 43,5 milhões de corujas, não biscoitos, só no Youtube. Não preciso chamar a atenção, graças a Deus (como diria a musa Ines Brasil). E também como diria a musa: “é aquele ditado, vamo fazer o quê?” - bem… A dor ensina. Eu sei q muitos q estão lendo isso estão com dores ainda maiores. E nesse momento, preciso que todos entendam: a gente não vence sozinho. Tentar enfrentar a depressão sozinho é como entrar em campo sozinho e sem goleiro e tentar vencer o Flamengo. Ou Corinthians. Ou a caceta do teu time q for para de encher meu saco. Você não vai vencer. Eu só estou aqui, de pé, pq desde q afundei meus amigos organizaram um rodízio pra ficar sempre gente na minha casa, 24h. Lembra q eu sempre falei q minhas amizades nunca foram pautadas por influência, poder e dinheiro? Pois é… Esse é o valor de um real amigo. Ele larga tudo, ele abdica o reveillon com a família, pra poder te manter em pé. Então pense nisso pra 2022: encontre e fortaleça amizades REAIS. Outra coisa que me deixou em pé? Família. Minha mãe tá sofrendo pra cacete, mas é minha rocha. Ontem veio me trazer pavê e mousse. São as pequenas coisas, são os detalhes… O que mais me mantém de pé? O amor q vcs estão me mandando. Surreal. Indescritível. Mas, por fim, acho que nada disso estaria realmente funcionando se eu não estivesse com acompanhamento psiquiátrico e medicação. A depressão é uma doença da mente, como a gastrite é uma doença do estômago. Amigos e família fazem vc se sentir melhor, mas sem remédio, vc não vai curar essa gastrite. Enfim, o resumo é: busque ajuda. Não enfrente sozinho. Não cabe mais texto aff.

Nos comentários da publicação, Felipe recebeu apoio de alguns famosos. "tudo vai dar certo", escreveu o ex-BBB Gil do Vigor. "Depressão não dói no que sobra, dói no que falta. E pra todo mundo sempre falta alguma coisa. Que você fique bem, Felipe!", comentou a atriz Mariana Xavier. "Vc não está só. Conte comigo", disse Camila Pitanga.