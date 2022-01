José de Abreu provoca Bolsonaro: Capitão cloroquina - Reprodução

José de Abreu provoca Bolsonaro: Capitão cloroquinaReprodução

Publicado 04/01/2022 11:18 | Atualizado 04/01/2022 11:21

“Que prazer que sinto ao saber que o filho da p*** passa mal. Mata seu povo por omissão e leva castigo de volta: que exploda em me***”, escreveu José de Abreu, que atualmente interpreta Santiago na novela "Um Lugar ao Sol".

Quem não gostou da mensagem foi o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, que, em tom de ironia, questionou membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e checadores do Twitter sobre a mensagem do ator. “Seria esse mais um exemplo do ódio do bem? Só gostaria de ler a resposta para a questão”.

- @STF_oficial e checadores do @TwitterBrasil , seria esse mais um exemplo do ódio do bem? Só gostaria de ler a resposta para a questão! pic.twitter.com/x5vPMdxyz1 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 3, 2022

Na manhã desta terça-feira, José de Abreu voltou a criticar a família Bolsonaro nas redes sociais. "Quem produziu quatro filhos bandidos não fui eu. Os meus quatro são honestos, trabalham na iniciativa privada e não tem mansões nem rachadinhas", ironizou, mais uma vez, o ator no Twitter.