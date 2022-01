Rafael Silva - reprodução de vídeo

Publicado 04/01/2022 16:47

Rio - Após desmaiar ao vivo, o apresentador do SBT Rafael Silva, 36 anos, está melhorando e foi extubado (desentubado). A notícia foi dada por Kadu Lopes, que também é apresentador da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, através de um live nesta terça-feira.

"O Rafael está melhorando e já foi extubado. Está consciente, falando e conversou com a mãe e o irmão dele. Inclusive, já pediu até para ir ao banheiro", disse Kadu, que acrescentou: "A recuperação dele é a melhor possível, né? A gente está muito feliz com essa notícia, e estamos trazendo essa notícia a todos vocês que ficaram muito preocupados com o Rafa".

Rafael está internado Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital Humanitas, em Varginha, no Sul de Minas Gerais, desde segunda-feira. Ele teve um mal súbito e desmaiou ao vivo durante o 'Alterosa Alerta'. Através de um comunicado, a TV Alterosa (filiada do SBT) informou que o jornalista foi atendido rapidamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital.

Segundo Kadu, a causa do mal súbito de Rafael segue sendo avaliada pelos médicos e pode se tratar de uma doença cardíaca congênita. Os profissionais da saúde, inclusive, descartaram que o desmaio do apresentador tivesse alguma relação com a vacina contra a Covid-19. Recentemente, o paciente recebeu a terceira dose do imunizante. "Segundo especialistas, já foi descartada a relação com a vacina. A suspeita, segundo o médico que está atendendo ele, é que o Rafael tenha uma doença cardíaca congênita. Ou seja, é genética. O Rafa nasceu, segundo o médico, com esse problema cardíaco e ninguém sabia, e ninguém tinha identificado. Então, a partir de agora ele está tendo todo o atendimento do mundo", esclareceu.

Ainda durante a live, Lopes disse que Rafael Silva deve deixar Centro de Terapia Intensiva (CTI) em até dois dias. "A expectativa é, que em cerca de um ou dois dias, que o Rafa saia do CTI e vá para um quarto onde ficará em observação. A partir disso, da recuperação dele, ele pode ter uma vida normal, onde ele vai ter um cuidado específico com relação a essa doença cardíaca, e vai ter uma vida normal assim como cada um de nós. Eu tô emocionado porque eu estou há 24 horas tentando segurar o choro".