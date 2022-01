Alessandra Ambrosio e a filha, Anja Louise - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2022 09:45

Rio - Alessandra Ambrosio, de 40 anos, impressionou os seguidores ao compartilhar uma foto com a filha mais velha, Anja Louise, de 13 anos. Mãe e filha curtiram passeio de barco nesta terça-feira e os seguidores apontaram semelhança entre as duas.

"Minha pequena sereia", escreveu a modelo brasileira, que curte as belezas do litoral de Florianópolis, em Santa Catarina, com familiares e amigos durante as férias. "Gêmeas", brincou um fã. "Vocês parecem irmãs", ponderou outra seguidora. "Filha de sereia, sereia é", elogiou mais uma pessoa.

Além de Anja, Alessandra também é mamãe de Noah, de 9 anos. As duas são frutos do relacionamento com o ex-marido Jamie Mazur, de quem se separou em 2018 após mais de dez anos de união. Atualmente, ela namora o modelo norte-americano Richard Lee.