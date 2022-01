Bruna Griphao - Reprodução/Instagram

Bruna GriphaoReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2022 10:30 | Atualizado 05/01/2022 11:14

Rio - Bruna Griphao subiu a temperatura da web ao compartilhar uma foto "pós-festa" nesta segunda-feira. A atriz, de 22 anos, surgiu de biquíni cinza no Instagram e deixou o tanquinho em evidência. Ela está de férias em Barra Grande, no litoral da Bahia, onde passou o Réveillon com amigos.

