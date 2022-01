Fábio Porchat e a Sogra - Reprodução Internet

Fábio Porchat e a SograReprodução Internet

Publicado 05/01/2022 13:57 | Atualizado 05/01/2022 14:26

Rio - Fábio Porchat, 38 anos, é conhecido pelo seu ótimo humor. O humorista animou os fãs, nesta quarta-feira, com um registro postado ao lado da sogra, Márcia. Na ocasião, ela apareceu com o rosto coberto com tarjas pretas.

fotogaleria

"Vocês também amam a sogra??? #AmorDeGenro", escreveu ele na legenda da publicação.

Alguns amigos famosos de Fábio não deixaram de interagir no post. "Hahahahahaha!!! Eu amo a minha! Ela é barril dobrado", comentou Sheila Carvalho. "Amo! Mas a minha também dá muito azar em foto!", disse Tadeu Schmidt.