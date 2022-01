Cheio de malas, Tadeu Schmidt desembarca em aeroporto do Rio com a família

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt, de 47 anos, desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta terça-feira. O jornalista e sua família voltavam de uma viagem de fim de ano. Tadeu está prestes a estrear no comando do "BBB 22", da TV Globo, substituindo Tiago Leifert. O programa estreia no dia 17 de janeiro.

No aeroporto, Tadeu estava acompanhado por sua mulher, Ana Cristina Schmidt, e a filha mais velha, Valentina. O apresentador também tem uma filha caçula, Laura. "Feliz ano novoooooooooo!!!!! Nunca tive uma virada de ano com tanta expectativa!", disse Tadeu em postagem no Instagram na Virada do Ano.

"Nunca tive uma mudança de vida tão grande de um ano para o outro! Desejo que todos sintam algo semelhante ao que eu estou sentindo! Porque é bom demais!!! E que 2022 seja melhor ainda! Que o ano que começa agora seja melhor do que o ano que acaba de terminar!", completou.

Relatar erro