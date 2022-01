Deolane Bezerra - Ag. News

Publicado 05/01/2022 14:21 | Atualizado 05/01/2022 14:27

Rio - Deolane Bezerra, 34 anos, está gerando um grande burburinho na internet após ter seu nome cotado para próxima edição do "BBB", que tem estreia marcada para o dia 17 de janeiro. A viúva de Mc Kevin, que estava de férias em Pipa, no Rio Grande do Norte, retornou a São Paulo nesta terça-feira (04).

"O que eu fiz, gente? Nem cheguei direito", disse a Doutora por meio dos stories do Instagram. Muitos são os nomes cotados para compor o grupo camarote da próxima edição do reality, agora é esperar para saber se Deolane vai entrar ou não na casa mais vigiada do Brasil.