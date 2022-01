Simone - reprodução do instagram

Publicado 05/01/2022 14:43 | Atualizado 05/01/2022 15:54

Rio - Simone Mendes, da dupla com Simaria, usou o Instagram, nesta quarta-feira, para contar um sonho inusitado que teve. Segundo a sertaneja, no devaneio, seu nome estava confirmado entre os participantes do 'Big Brother Brasil 22', que estreia no dia 17 janeiro, com o comando de Tadeu Schmidt.

"É tanta notícia de gente que tá entrando no 'BBB 22'... Que até sonhei que meu nome tinha sido confirmado. Olha que loucura! Imagina eu lá dentro? Ia dar certo? Acho bem que eu ia gostar de beijo", brincou ela.