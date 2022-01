Morte de Marília Mendonça completou dois meses - Reprodução

Publicado 05/01/2022 15:39

Rio - Murilo Huff lamentou nas redes sociais os dois meses do falecimento de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo ocorrido em 5 de novembro do ano passado, em Caratinga, Minas Gerais. O cantor compartilhou um vídeo em um show no qual canta uma música de Marília Mendonça.

"Dois meses sem vocês Marília, Henrique e boy. Vocês estão fazendo falta para car****", escreveu. O cantor mencionou o tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, e o produtor de Marília, Henrique Bahia, que faleceram no mesmo acidente que matou a cantora, piloto e copiloto do avião.

Murilo Huff é pai de Leo, de dois anos, fruto do relacionamento do cantor com Marília Mendonça.