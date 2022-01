Aline Mineiro é flagrada dando um beijão em morena durante festa em Maceió - Reprodução Internet

Aline Mineiro é flagrada dando um beijão em morena durante festa em MaceióReprodução Internet

Publicado 05/01/2022 18:00

Rio - Após ser flagrada dando um beijão em uma morena durante uma festa em Maceió na frente de seu ex-namorado Léo Lins, Aline Mineiro se pronunciou sobre a situação através do Instagram. A ex-participante de 'A Fazenda 13', da Record TV, deixou claro que é bissexual e negou que reatou o namoro com o humorista.

fotogaleria

"Vocês viram as imagens circulando, que estava ficando com uma menina e ele estava do lado. Depois, ele acabou ficando com a menina também. Sou bissexual, não tenho problema nenhum em falar disso", disse ela. "Eu e Léo, a gente namorou por três anos. Construiu muita coisa juntos. Temos amizades, somos parceiros, a gente gosta de viajar, sempre se deu bem...Só que, no momento, por mais que estamos juntos em passeios, não estamos namorando. Não sei o que vai ser amanhã", finalizou.

Aline Mineiro entrou em "A Fazenda 13" namorando o humorista. Mas Léo Lins não gostou da aproximação dela com MC Gui e decidiu dar um fim no relacionamento. Durante o reality show, Aline também trocou beijos com a modelo Dayane Mello.