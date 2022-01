Maiara, da dupla com Maraisa - reprodução do instagram

Publicado 06/01/2022 15:30

Os acontecimentos da vida... A cada dia que passa... Vem me mostrado mais que a gente só veio nessa terra pra fazer o bem e levar amor por onde passa... Só peço a Deus que sejamos luz no caminho de todos... Que a gente aprenda a importância de sempre ajudar o próximo... De construir um mundo melhor... Um mundo mais leve... Nada daqui a gente vai levar", disse ela.

A sertaneja ainda lembrou da amiga, Marília Mendonça, que faleceu em novembro em um acidente aéreo.

"Obrigada @hospitaldeamor por nos dar a honra de cumprir o show da nossa gigante @mariliamendoncacantora que hj arrecadou sozinha mais de 800 mil reais para o hospital! Mulher generosa que sempre servirá de inspiração pra nós! Nunca pensou só nela... Pensando sempre no bem estar de todos! Maravilhosa... Que saudade e que orgulho de vc!!! Obrigada a todos que ajudaram... Senti uma energia incrível no palco... Um amor inexplicável... Foi lindo! Hj agradeço a Deus pela vida de todos! Dormindo com o coração cheio de amor e de gratidão! Um beijo em cada um de vcs", completou Maiara.

