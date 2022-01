Juliette e Antonia Fontenelle - Reprodução/Montagem

Juliette e Antonia FontenelleReprodução/Montagem

Publicado 06/01/2022 19:20

Rio - Antônia Fontenelle relembrou o bate boca que teve com Juliette Freire, em julho do ano passado, durante uma entrevista ao Podcast Ticaracaticast. Na época, a apresentadora usou o termo 'paraibada' em uma postagem e foi acusada de xenofobia pela campeã do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo.