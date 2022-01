Day Limns - Lana Pinho

Publicado 10/01/2022 12:36 | Atualizado 10/01/2022 12:38

A cantora DAY Limns adiou a apresentação que faria no Hangar 110, em São Paulo, neste sábado. O primeiro show da turnê “Bem-Vindo ao Clube”, homônima de seu primeiro álbum da carreira, foi adiado após membros de sua equipe testarem positivo para Covid-19. A decisão veio também devido ao crescente número de casos de influenza (H3N2).

“Estou muito triste por não poder estrear a turnê neste sábado em São Paulo, mas é o momento de cuidar da minha banda, equipe e claro, preservar a saúde dos meus fãs e impedi-los que sejam infectados. Estou arrasada com a notícia, mas a saúde e a vida são nossas prioridades. Continuem usando máscaras, tomem vacinas e nos vemos muito em breve”, disse DAY, por meio de sua assessoria de imprensa.A própria artista também foi testada, mas o exame dela de resultado negativo. A nova apresentação acontece no dia 13 de fevereiro. Os ingressos adquiridos para o show de estreia da turnê “Bem-Vindo ao Clube” deste sábado serão válidos para a nova data. Quem não quiser ou puder comparecer no novo dia, poderá solicitar o reembolso.Em entrevista ao, em 2021, a artista falou sobre o primeiro álbum da carreira, no qual abordou dramas dos jovens e vivência LGBT. “Por mais que seja um tanto pessimista, o disco também é sobre passar por isso e continuar de pé. As pessoas vão conseguir se identificar, se enxergar e refletir sobre saúde mental de acordo com as suas vivencias. Essa é a mágica da arte. Esse é o meu objetivo acima de tudo, além de que as pessoas não se sintam sozinhas”, disse.