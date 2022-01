William Bonner - Reprodução/Globo

"Vejo vocês no Jornal Nacional. Obrigado pelo carinho. Logo logo a Renata Vasconcellos vai estar de volta à nossa batalha", escreveu o apresentador na legenda da publicação, que recebeu mensagens positivas de seguidores.

Nesta segunda-feira, Bonner e Renata foram substituídos às pressas por por Hélter Duarte e Ana Luiza Guimarães. Na edição desta terça-feira, jornalista vai retornar à bancada do principal telejornal do país. Renata Vasconcellos segue afastada.

Surto de covid-19 na Globo

A TV Globo registrou 144 novas infecções por Covid-19, sendo 16 reinfecções, entre seus funcionários nos últimos dias. Os números foram divulgados através de um comunicado interno enviado pela emissora nesta quinta-feira. “Com o atual cenário de aumento de casos, precisamos que todos estejam bem atentos ao que podemos fazer para evitar a transmissão do coronavírus e suas variantes”, dizia um trecho do informe.

Do total de casos, 40 são colaboradores do setor de estratégia e tecnologia, 21 do jornalismo, 17 dos estúdios Globo, 11 de finanças, jurídica e infraestrutura, 10 dos Recursos Humanos, 10 dos canais Globo, 9 do esporte, 6 de serviços e serviços digitais, 5 marca e comunicação, 3 de aquisições de direitos e 1 de Joint Ventures.

O comunicado também revela que, desde o início da pandemia, foram registrados 3.818 casos de Covid-19, sendo 3.759 da Globo e 59 nos Joint Ventures. Destes, 3.569 já se recuperaram. Ao todo, 13 funcionários morreram vítimas da doença