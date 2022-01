Alcione - Webert Belicio/Agnews

AlcioneWebert Belicio/Agnews

Publicado 11/01/2022 16:41 | Atualizado 11/01/2022 16:50

Rio - Alcione foi diagnosticada com Covid-19. A informação foi confirmada por sua assessora de imprensa através do Instagram, nesta terça-feira. A cantora, que está assintomática, precisou cancelar alguns shows devido a doença, são eles: o do Bar Alcione, que aconteceria nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, e o do Samba na Praia, no sábado, no Rio Grande do Norte.

fotogaleria

"Ao realizar exames, Alcione testou positivo para Covid 19. Felizmente, a cantora está assintomática mas, claro, não poderá realizar os próximos shows: 13/01 Bar Alcione | Rio de Janeiro/RJ e 15/01 Samba na Praia | Tibau/RN. As reservas confirmadas para o dia 13/01, na Barra, estão validadas para o show de 20/01. O show no Rio Grande do Norte será remarcado para o mais breve possível. Agradecemos, desde já, o carinho de todos!", informa a nota.