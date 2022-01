Tadeu Schmidt - reprodução do instagram

Publicado 11/01/2022 18:22

Rio - Tadeu Schmidt usou o Instagram, nesta terça-feira, para alertar seus amigos e fãs sobre uma tentativa de golpe com seu nome. O apresentador da nova edição do 'Big Brother Brasil' compartilhou uma conversa em que o bandido tenta se passar por ele, através do whatsapp, dizendo que mudou o número de celular. Até uma foto do jornalista foi usada no perfil do aplicativo de mensagens, com o intuito de enganar as pessoas.

“Oi, amor! Agenda meu novo número!”, dizia a mensagem. Ao publicar o print, o apresentador deixou claro que não mudou de número. “Alô, polícia! Olha o golpista usando minha foto!”, escreveu Tadeu.