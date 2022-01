Juliette Freire, campeã do ’BBB 21’ - Reprodução

Juliette Freire, campeã do ’BBB 21’Reprodução

Publicado 12/01/2022 14:41 | Atualizado 12/01/2022 14:46

Rio - A campeã do 'BBB 21', Juliette Freire, comentou a criação do botão de desistência, novidade divulgada nesta quarta-feira (12) pelo diretor do programa, Boninho , e que estreará na vigésima segunda edição do reality global.