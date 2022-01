Viih Tube - reprodução do instagram

Publicado 12/01/2022 18:38

Rio - A participação de Viih Tube no 'Big Brother Brasil 21' rendeu vários memes devido sua falta de banhos. De biquíni e com a mochila do reality, a youtuber brincou sobre uma possível ida à nova edição da atração através do Instagram Stories, nesta quarta-feira. "Boninho tô indo para o BBB, vou confinar, indo de biquíni para dessa vez chegar tomando banho para não ter erro", disse.

Em seguida, a ex-BBB explicou o motivo da escolha do look. "Brincadeira, estou indo gravar publi de banho, faz um ano do 'Big Brother' e ainda faço publi de banho, eu amo, para mim é ótimo, obrigada", contou.