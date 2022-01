Renata Vasconcellos - Reprodução/Instagram

Renata VasconcellosReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2022 08:45 | Atualizado 13/01/2022 09:07

Rio - A jornalista Renata Vasconcellos, de 49 anos, usou seu perfil no Instagram, na madrugada desta quinta-feira, para comentar seu estado de saúde. Diagnosticada com Covid-19, a apresentadora do "Jornal nacional" fez questão de dizer que está bem e agradecer o carinho dos fãs.

"Passando aqui pra dizer que estou inteira. Me recuperando. Muito. Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Fazem a diferença…", escreveu a jornalista, que posou para selfie com uma camisa social branca, óculos e batom vermelho.

Ela recebeu mensagens de apoio de colegas de profissão e seguidores anônimos. "Melhoras, Renata!", escreveu Renata Ceribelli. "Melhoras" comentou Sabina Simonato. "Vai ficar tudo bem Renata, temos certeza! Confiante pela sua recuperação", disse um fã.

Teste positivo