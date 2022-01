Jade Picon foi apontada como suposto novo affair de Neymar Jr - Reprodução

Publicado 13/01/2022 16:11

Rio - Jade Picon é uma das grandes famosas cotadas para participar do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Antes mesmo de ter seu nome confirmado, a digital influencer já causa o maior furor nas redes sociais e rende vários memes. É que a beldade já é rica. Os internautas, então, brincam ao comparar a vida luxuosa da irmã de Leo Picon, à base de viagens e muitos looks grifados, com os perrengues que ela terá que enfrentar no reality global.

"A Jade Picon vendo que a piscina do BBB é do tamanho da tigela de água do cachorro dela", postou uma usuária do Twitter. "Jade Picon no BBB já tô até imaginando ela tendo que comer moela e goiabada na xepa", escreveu outro. "Jade Picon vendo que o prêmio do BBB é o valor de um stories dela", brincou um terceiro.

Veja mais reações dos internautas:

a jade picon vendo que a piscina do bbb é do tamanho da tigela de água do cachorro dela: pic.twitter.com/YnJYlqBitw — pedro paulo (@pedrsep) January 10, 2022

jade picon no bbb já to até imaginando ela tendo que comer moela e goiabada na xepa pic.twitter.com/TY2rD2eHK1 — beatriz (@biaaditiuk) January 9, 2022

jade picon vendo que o prêmio do bbb é o valor de um stories dela #bbb2022 pic.twitter.com/ofMXkFa5pJ — Joyce Ribeiro (@joojomes) January 13, 2022

a jade picon chegando no bbb e encontrando com os pipocas pic.twitter.com/mXWmbZlHnz — maicow #BBB22 (@xmaicow) January 9, 2022

A Jade Picon vendo todo mundo se matando na prova do bbb pra ganhar um carro que é o preço do café da manhã dela:#BBBNoGloboplay |Camila Loures | Alvaro | Mayra Cardi | Arthur Aguiar pic.twitter.com/pjgSEbu3PR — Nayara Alexandre #BBB22 (@nayaraxvitoria) January 11, 2022

Influencer contrata equipe de Juliette

Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, antes de ser confinada, Jade Picon contratou a mesma equipe que coordenou as redes sociais de Juliette Freire, campeã do 'BBB21', para administrar os seus perfis nas redes sociais. Para isso, ela teria desembolsado R$45 mil.