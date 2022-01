Grávida, Tays Reis ganha beijinho de Biel em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Tays Reis e Biel aproveitaram o dia de sol na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. De biquíni, a cantora exibiu a barriguinha de gravidez. Ao notarem a presença do paparazzo, o casal esbanjou simpatia e posou para algumas fotos, no maior clima de romance. Para espantar o calorão, os dois tomaram banho em um chuveirão.

Nesta quarta-feira, Tays Reis fez um desabafo através do Instagram. "Eu não quero ser a grávida perfeita, muito menos a mãe perfeita. Eu quero ser eu e eu não sou perfeita", escreveu. A cantora ainda revelou os possíveis nomes do bebê que espera. ""Tá com carinha de Pietro ou Pietra?", quis saber.

