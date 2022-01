Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 07:35 | Atualizado 14/01/2022 07:40

Rio - Larissa Manoela, de 21 anos, deu um show de autoestima nesta quarta-feira. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram Stories para dialogar com fãs, ela foi questionada se estava apaixonada e revelou estar no auge do amor próprio.

"Você está gostando de alguém no momento?", perguntou uma pessoa. "Sim, da baita mulherão que eu venho me tornando dia após dia. Me amo e me aceito a cada instante", disse a atriz, que está prestes a estrear a novela "Além da Ilusão", na faixa das 18h da Rede Globo.