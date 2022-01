Marisa Monte - Divulgação

Publicado 14/01/2022 08:38 | Atualizado 14/01/2022 08:51

Rio - A cantora Marisa Monte, de 54 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para agradecer o apoio que vem recebendo dos fãs após testar positivo para a Covid-19. Na publicação, a artista ainda agradeceu publicamente o trabalho feito pelo SUS e a disponibilização de vacinas no Brasil.

"Oi gente, escrevo pra dar notícias porque sei que muita gente ficou preocupada comigo. Estou bem, sigo sem sintomas, em casa, isolada, descansando e lendo um bom livro. Gostaria de agradecer, um a um, a todos que me mandaram recados de carinho desejando melhoras. Amo vocês", começou a cantora.

"Me sinto privilegiada por ter tido acesso, através do SUS, a três doses de vacina (que certamente amenizaram os possíveis sintomas). Aproveito para agradecer também aos profissionais do posto de saúde da Gávea, onde eu e minha família fomos vacinados sempre com cuidado e atenção impecáveis, e a todas as pessoas, que acreditando na ciência, se vacinaram também. Todos esses fatores juntos estão fazendo toda diferença agora. Se cuidem, vacinem-se, reforcem suas doses e usem máscara pra melhorar logo", continuou a artista, que finalizou com um "até breve".

Nas últimas semanas, com o avanço da variante ômicron no Brasil, diversos artistas testaram positivo para a Covid-19 no país. Otávio Mesquita foi diagnosticado pela segunda vez, a cantora Alcione precisou cancelar shows, assim como o sertanejo Gusttavo Lima. Já Dudu nobre precisou cancelar participação no programa "Encontro". Tereza Cristina, Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, e Caetano Veloso são outros nomes que se infectaram recentemente. Todos citados tiveram sintomas leves da doença.