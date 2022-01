Tatá Werneck - Divulgação

Publicado 16/01/2022 11:06

Rio - Tatá Werneck, 38 anos, dividiu com os seguidores um perrengue que ocorreu durante uma viagem de carro para São Paulo neste sábado (15). A atriz precisou fazer uma pausa no caminho, pois estava com muita vontade de urinar e a experiência não foi uma das melhores.

"Tô na estrada, indo pra São Paulo. Eu nunca consegui fazer xixi fora do banheiro, mas nunca precisei tanto. Tô aqui com o João, meu sogro, ele falou: vamo parar aqui no mato, ai você faz, não tem mistério", começou ela.

"Realmente, não tem mistério, minhas amigas todas fizeram. Eu que nunca tinha feito fora da famosa privada maneira. "Aí eu fiz, tô com a perna inteira urinada, tudo de bom, forte abraço", brincou Tatá por meio dos stories do Instagram.