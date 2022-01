Eduardo Barata, marido de Françoise Forton, chega emocionado ao velório da atriz, no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira - Daniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 17/01/2022 11:01 | Atualizado 17/01/2022 11:02

Rio - Fãs, amigos e familiares se despediram da atriz Françoise Forton em velório realizado no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira. Eduardo Barara, viúvo de Françoise, se emocionou ao ser cumprimentado por amigos na porta do teatro. O velório da artista começou por volta das 10h e vai até às 14h. Em seguida, o corpo de Françoise será cremado no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju.

Françoise Forton morreu aos 64 anos , neste domingo, vítima de um câncer. A atriz estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, há pelo quatro meses por conta da doença. A artista já havia lutado contra um câncer em 1989, quando estava gravando a novela "Tieta".

A atriz iniciou carreira em 1969 fazendo uma pequena participação na novela "A Última Valsa". Em seguida, participou de um episódio do seriado "A Grande Família", em 1973, interpretando a namorada de Tuco (Luiz Armando Queiroz).

Ganhou mais notoriedade na televisão com a novela "Fogo sobre Terra", em 1974, interpretando a rebelde Estrada-de-Fogo. Desde então, passou a integrar elenco de várias telenovelas, sempre com papéis importantes. Seu último trabalho foi na novela "Amor Sem Igual", da Record TV, onde interpretava a dona de um cabaré.

Há alguns anos, Françoise foi tema da exposição "Forton - A Incansável Guerreira da Arte", que trouxe imagens guardadas pelo colecionador Marcelo Del Cima, recuperando momentos marcantes de suas 45 peças, 32 novelas, participações em minisséries e seriados, além de nove longas.

Em nota, o governador do Rio, Cláudio Castro, lamentou o ocorrido. "Recebi com muito pesar a notícia do falecimento de Françoise Forton, aos 64 anos, após dura batalha contra o câncer. Sua trajetória marcante, com mais de cinco décadas de carreira na televisão, no cinema e no teatro, deixará saudade no público e um legado sem tamanho para a dramaturgia brasileira. Expresso meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs, especialmente ao produtor teatral Eduardo Barata, marido de Françoise, ao filho Guilherme e às enteadas da atriz".