Linn da Quebrada já namorou Herd Hacker, que,após a separação, passou a se identificar como mulher trans e adotar o nome Cais NiaraReprodução/Instagram

Publicado 18/01/2022 11:29 | Atualizado 18/01/2022 11:40

Rio - Linn da Quebrada vai entrar solteira no "Big Brother Brasil 22", mas ela estava em um relacionamento sério até pouco tempo com o estilista Herd Hacker. Atualmente, após a separação, Herd se identifica como uma mulher trans, compartilha informações sobre sua transição nas redes sociais e se apresenta como Cais Niara. Com Covid-19, Linn somente vai entrar no reality na próxima quinta-feira.

Assim como Linn, Cais Niara também é artista e está se lançando como cantora nas redes sociais. Uma de suas referências é a própria ex-namorada, que além de cantar, também atua. Durante a pandemia, os namorados chegaram a adotar um cachorrinho, mas a relação terminou logo depois. O ex-casal amnteve a amizade e ainda se segue nas redes sociais até hoje. Cais, inclusive, faz questão de reforçar que torce para a ex vencer o reality show e conquistar R$ 1,5 milhão.

Quem é Linn da Quebrada?

Iniciou a carreira artística como performer, e, na adolescência, também foi auxiliar de cabeleireira. Sua primeira música autoral foi lançada em 2016, com o título “Enviadescer”, e logo após vieram outros singles de sucesso. Em 2019, estreou como atriz na série da TV Globo ‘Segunda Chamada’, interpretando Natasha e é apresentadora do programa ‘TransMissão’, do Canal Brasil. No cinema, protagonizou o premiado documentário “Bixa Travesty”, em que relata sua trajetória de enfrentamento ao machismo e diversas formas de transfobia. Com este projeto, conquistou o Teddy Awards de Melhor Documentário Estrangeiro, em Berlim. No trabalho e na vida, também é conhecida pelo ativismo social em favor das minorias.