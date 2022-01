Glenda Kozlowski curte dia de praia em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira - Dan Delmiro / Ag. News

Glenda Kozlowski curte dia de praia em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feiraDan Delmiro / Ag. News

Publicado 18/01/2022 14:35

Rio - A apresentadora Glenda Kozlowski aproveitou a tarde desta terça-feira para se refrescar na praia. Ela deu um mergulho no mar da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Aos 47 anos, Glenda usou um biquíni branco e mostrou sua boa forma no local. Depois do mergulho, a apresentadora deitou na areia para se bronzear um pouquinho.