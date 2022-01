Sorocaba mostra Fernando Zor recebendo injeção - Reprodução

Sorocaba mostra Fernando Zor recebendo injeçãoReprodução

Publicado 18/01/2022 17:06 | Atualizado 18/01/2022 17:07

Rio - Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, anunciou seu retorno ao Instagram, nesta terça-feira (18), após ficar afastado da rede social durante alguns dias. O cantor decidiu evitar o acesso à plataforma após se envolver em polêmica com Maiara, que acusou o artista de traição no Natal do ano passado . Em seus Stories, o sertanejo compartilhou uma oração com seus seus seguidores.

fotogaleria

“Senhor, liberta-me de tudo que tem me aprisionado e me impedido de viver o que tens pra mim. Senhor, eu me abro, clamo Tua presença e peço que venha agir em mim conforme a Tua vontade”, escreveu Fernando. Em seguida, o cantor surgiu em vídeo para explicar seu sumiço: "Estamos de volta aí, depois de uns dias com um mini detox de Instagram. Esse Instagram está uma terra sem lei, não é fácil administrar, mas estamos aqui, 'tamo' firme e forte", afirmou.

O cantor aproveitou o momento e anunciou que pretende trazer novidades para os seguidores: "Procurar trazer conteúdos exclusivos pra vocês. Fazer umas lives... Estamos de volta, gente. Estamos na ativa", declarou durante caminhada que realizava no momento em que gravou os Stories. Em outro momento, Fernando compartilhou um vídeo em que canta uma versão diferente de "Te Busquei nas Avenidas", canção que faz parte do álbum "Modão", recém-lançado pela dupla sertaneja.