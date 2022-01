Luiza compareceu ao velório do amigo, Maurílio - Reprodução

Luiza compareceu ao velório do amigo, MaurílioReprodução

Publicado 19/01/2022 14:03

Rio - A cantora Luiza Martins emocionou os seguidores, nesta quarta-feira (19), ao compartilhar uma sequência de vídeos em que canta acompanhada por seu violão. Três semanas após a morte de Maurílio , com quem fazia dupla sertaneja, a artista enfrenta o luto e tenta retomar a rotina com a música.

"Voltando a ter vontade de soltar a voz de novo. Parece simples, mas não é não, amigos. Aos poucos os nós da garganta vão desatando e tudo vai ficando bem", desabafou, na legenda dos vídeos publicados em seus Stories do Instagram. Nos registros, Luiza canta um trecho de "Faz Assim", de Bruno Miguel.

Maurílio Delmont faleceu no dia 29 de dezembro, aos 28 anos, vítima de complicações de um tromboembolismo pulmonar. O sertanejo havia sido internado 15 dias antes em um hospital de Goiânia, após passar mal durante a gravação de um DVD ao lado de Luiza. Com grave infecção no pulmão, o cantor sofreu três paradas cardíacas e não resistiu.