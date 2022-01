Faustão - Rodrigo Moraes/Band

Publicado 19/01/2022 15:44

Rio - Após a Band anunciar que Faustão foi diagnosticado com covid-19 , nesta quarta-feira (19), a esposa do apresentador, Luciana Cardoso, atualizou o estado de saúde do comunicador. A diretora de criação do "Faustão na Band" contou que Fausto Silva está com esquema vacinal completo e tranquiliza: "Ele está ótimo, sem sintoma nenhum".

"Como está assintomático, foi detectado porque a gente tem o hábito de fazer o exame com frequência. Só por precaução mesmo para não passar para ninguém", declarou Luciana à coluna de Marcelle Carvalho, do UOL. "Ele está totalmente vacinado. Isso ajuda também ele estar bem", completou a diretora.

O diagnóstico positivo veio na semana em que o apresentador estreou na grade da Band com o programa "Faustão na Band". De acordo com a emissora, as gravações da atração estão suspensas e Luciana garantiu que a exibição do formato não será afetada até semana que vem, enquanto o comunicador cumpre a quarentena em casa.

"O programa já está gravado até terça da semana que vem, está com essa frente. Aí a equipe vai fazer algumas coisas essa semana, vão dar uma adiantada, não sei como eles vão tocar. Por precaução, eu também não vou trabalhar esses dias, vou ficar em casa, apesar de ter testado negativo", explicou.

"Provavelmente, eles devem reorganizar as gravações da semana que vem, gravar mais de um programa por dia. Não tem nada decidido ainda. Mas está tudo certo e até terça da semana que vem já está tudo gravado. E a gente acha que depois consegue dar conta do que vai vir. Fausto testando negativo já volta pro trabalho", acrescentou a esposa de Faustão.