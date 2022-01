Preta Gil - Reprodução Internet

Publicado 20/01/2022 16:04

Rio - Preta Gil, 47 anos, compartilhou com os seguidores um momento tenso que passou em uma praia no Rio de Janeiro. Após testar positivo para covid-19 pela segunda vez, a cantora foi curtir um dia de verão de na cidade maravilhosa. No entanto, a experiência não foi tão boa assim, já que foi "atropelada" por uma barraca.