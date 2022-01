Bruno, da dupla com Marrone - Ag. News

Publicado 21/01/2022 16:11

Rio - O cantor Bruno, da dupla com Marrone, tranquilizou os fãs, nesta sexta-feira (21), após o avião em que estava realizar um pouso alternativo em Sorocaba , no interior de São Paulo, na noite da última quinta-feira. O sertanejo viajava com sua esposa, Mariane, o filho do casal, Enzo, e um amigo, com destino a Uberlândia e, em seus Stories do Instagram, explicou o ocorrido.