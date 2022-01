Fotos! De biquíni, Luísa Sonza dança em pole dance durante show

Rio - A cantora Luísa Sonza, de 23 anos, surpreendeu os fãs ao surgir de biquíni de fita e dançar em um pole durante show. Na noite desta sexta-feira, a artista mostrou toda sua perfomance pop ao subir ao palco da festa Chá da Alice, no Vivo Rio, e cantar hits do disco "Doce 22", lançado no ano passado.

"Eu, por exemplo, vou ser uma espécie de Alice no País das Maravilhas, mas, claro, uma Alice dentro desse mundo multiverso do 'Doce 22'. Vai ser uma nova versão da personagem, uma não tão ingênua, com uma pegada mais rock, que é o que eu venho entregando, algo realmente mais denso. O nosso maior objetivo era tentar mostrar através do figurino a vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a força que eu trago nas músicas e nas letras. Isso representa bem o conceito do meu álbum", completou.

