Publicado 21/01/2022 07:00 | Atualizado 21/01/2022 08:30

Rio - Luísa Sonza está pronta para subir ao palco do Chá da Alice nesta sexta-feira, às 22h, no Vivo Rio, Zona Sul do Rio. A artista de 23 anos prepara um show especial para os fãs cariocas com músicas do disco "Doce 22" e participações do DJ Rennan da Penha e da cantora Giulia Be. "São dois artistas do Rio que eu gosto muito, meus amigos e a vibe será incrível", garante.

A artista conta que os fãs podem esperar a junção do conceito do “Doce 22”, lançado no ano passado, com o universo do Chá da Alice, tradicional festa pop do Rio. "Está sendo uma honra fazer parte desse evento. Sempre quis participar porque todos os artistas que já performaram nele são cantores que possuem uma carreira consolidada. A minha ideia para a apresentação é justamente fazer essa mistura, é trazer esse lado mais dark do 'Doce 22' para o universo tão lúdico, que é a proposta que o 'Chá da Alice' traz", diz.

"Vai ser como um 'crossover' (fusão) de universos. Para isso acontecer, estou levando mais bailarinos e algumas surpresas em algumas músicas. Estamos preparando algumas coisinhas a mais para esse show, mas também vai ser uma apresentação que tem muita a minha cara, um show que tem a cara do 'Doce 22' porque as pessoas também estão nessa expectativa de ver o álbum nos palcos", completa.

Luísa ainda revela que o CD é um marco importante em sua vida. "Sou muito grata ao sucesso desse disco; além de representar meus 22 anos no âmbito pessoal, que é muito importante pra mim de várias maneiras", conta.

Figurinos

Os figurinos de Luísa nos shows sempre são muito comentados nas redes sociais, seja pela ousadia ou pelos conceitos que leva ao palco. "Nessa era do 'Doce 22', a maior preocupação é como trazer o álbum para os palcos de maneira visual e a primeira coisa para fazer isso acontecer é através dos looks e dos figurinos. Então, nós estamos tentando emergir o 'Chá' dentro do próprio 'Doce 22'. E toda essa ideia é muito legal porque nós estamos trabalhando esse lado fantasioso", diz.

Ao DIA, ela revela detalhes sobre o visual que prepara para o show de logo mais. "Eu, por exemplo, vou ser uma espécie de Alice no País das Maravilhas, mas, claro, uma Alice dentro desse mundo multiverso do 'Doce 22'. Vai ser uma nova versão da personagem, uma não tão ingênua, com uma pegada mais rock, que é o que eu venho entregando, algo realmente mais denso. O nosso maior objetivo era tentar mostrar através do figurino a vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a força que eu trago nas músicas e nas letras. Isso representa bem o conceito do meu álbum", completa.

Planos para 2022

Como grande parte de sua carreira foi construída durante a pandemia, Luísa não teve a oportunidade de realizar tantos shows como gostaria. Com o avanço da vacinação e flexibilização das medidas contra covid-19, ela pode realizar esse grande desejo. "Sonhava muito com esse momento de ir para os palcos e poder ter contato mais de perto com os fãs. Realizar shows é algo que sempre gostei de fazer, desde quando era integrante na banda de casamento", conta.

"Essa sempre foi uma das minhas metas como artista, ainda mais com o lançamento do 'Doce 22'. Vontade muito grande que eu tinha de levar esse álbum para turnê e estou muito feliz porque nós estamos conseguindo concretizar isso. É claro que de uma maneira mais controlada e com menor proporção por conta da pandemia e de todas as medidas protetivas, mas estamos fazendo esse sonho acontecer... O retorno dos fãs, o carinho que eu recebo, a energia dos palcos, é tudo muito especial", completa.

Então, se há algo que os fãs da cantora podem esperar para o ano que se inicia são muitas apresentações ao vivo e shows. É nisso que a artista e sua equipe estão focados. "Eu amo performar. Uma das melhores coisas em ser uma artista do pop, com certeza, é a oportunidade de entregar performances completas, com coreografias, figurinos, com tudo que tem direito, como um espetáculo", diz ela, que ainda garante música em parceria com Ludmilla: "Está à caminho. Podem esperar que 'Café da manhã' está incrível".