Rodrigo Mussi - Reprodução: Web

Rodrigo MussiReprodução: Web

Publicado 22/01/2022 18:22 | Atualizado 22/01/2022 18:24

Rio - Parece que Rodrigo Mussi esqueceu que é vigiado pelas câmeras do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, até no banheiro. É que, durante o banho, o gerente comercial cometeu um descuido enquanto lavava sua parte íntima e acabou mostrando demais, neste sábado.

Vale lembrar que Rodrigo é o anjo da semana e escolheu Eliezer e Naiara Azevedo para cumprirem o castigo do monstro. Os dois vão se vestir de orelhão nos próximos dias. O brother, inclusive, não tem sido visto com bons olhos pelo público. Com um perfil bastante jogador, as atitudes dele tem desagradado alguns telespectadores. Até Anitta que tinha revelado um crush pelo paulista voltou atrás. Agora, ela está de olho em Paulo André.