Camila Pitanga encontra sua cachorrinha - reprodução do instagram

Camila Pitanga encontra sua cachorrinhareprodução do instagram

Publicado 22/01/2022 19:54 | Atualizado 22/01/2022 19:58

Rio - Após fazer um apelo , Camila Pitanga encontrou sua cachorrinha. A atriz comemorou a notícia no Instagram, neste sábado, e posou ao lado das meninas que ajudaram a encontrar Amy. O bichinho de estimação havia desaparecido após fugir da casa da artista no Leme, na Zona Sul do Rio.

fotogaleria

"Corrente do amor real. A Jadeh Victoria e Amanda Pamponett encontraram a Amy em Copacabana e ficaram por aqui fazendo hora esperando alguém aparecer procurando. A Malu Waltz e Cla Belmonte me viram colando cartaz do desaparecimento, daí quando já estavam indo embora, viram a Jade e Amanda com a Amy, saltaram do carro e perguntaram se era delas e as meninas explicaram que não, que encontraram na rua e estavam procurando o dono. Juntamos todas as peças e o resultado é essa mulherada linda reunida", explicou na legenda. "Muito obrigada a todas e todos que compartilharam, avisaram nos grupos, se mobilizaram de alguma forma. Amy esta bem e em casa agora".