Maisa pede ao menos uma viagem para curtir a vida de solteira juntas, antes que Larissa Manoela volte a namorar Reprodução / Instagram

Publicado 02/06/2022 09:14 | Atualizado 02/06/2022 09:21

Rio - Larissa Manoela, de 21 anos, usou as redes sociais, para afirmar que deseja namorar novamente. A atriz está solteira desde fevereiro do ano passado, quando terminou o namoro de três anos com o ator Léo Cidade . Ao falar do assunto, logo recebeu a resposta da amiga Maisa, que pediu por uma espécie de "despedida de solteira" antes que ela engate em uma nova relação.