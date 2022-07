Matheus Pires recebe alta hospitalar - Reprodução do Instagram

Publicado 14/07/2022 11:45

Rio - Matheus Pires, ex-participante do ' No Limite', recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (13). O diretor pedagógico estava internado na unidade de saúde desde o dia 6 de julho após ser diagnosticado com Monkeypox, a varíola dos macacos.

"Prontinho para receber a minha alta. Já estou com a roupa de ir. Vou para a minha casinha, amém, não aguento mais esse hospital. De lá, vou me cuidar mais um pouquinho e já já estarei liberado para a vida normal. Sem mais exames. Feliz", disse ele, através do Instagram Stories.