Tom Brady conta sobre grande difculdade na criação dos filhos com Gisele BündchenReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2022 12:14 | Atualizado 14/07/2022 12:14

Rio - Em entrevista para o podcast "Drive", Tom Brady desabafou sobre suas inseguranças ante a paternidade. Durante a conversa, o astro do futebol americano disse que teme que o excesso de privilégios dos filhos possa influenciar negativamente na criação deles e admitiu que fazê-los entender que possuem certa vantagem em relação aos outros é a tarefa mais difícil de ser feita.

"Temos pessoas que limpam a casa para nós, que cozinham, que nos levam ao aeroporto. Descemos de um voo e tem pessoas nos esperando. Essa é a realidade dos meus filhos, mas não é a realidade de todos. O que podemos fazer?", questionou Tom, que é pai de Vivian e Benjamin com a modelo Gisele Bündchen e também, de John, fruto de outro relacionamento.

"Tentamos criar experiências que se pareçam mais com as da maioria das crianças, mesmo que eles vivam muitas coisas que muitas crianças nunca viverão. Só posso esperar que eles percebam que fazem coisas que não são comuns para a maioria das crianças e que isso é um privilégio. Isso é o mais difícil", refletiu.

"Minha mulher cresceu na área rural do Brasil, uma cidade pequena, simples. Sua casa tinha somente dois quartos, ela dividia um com cinco irmãs. Eu sou de uma família de classe média, meu pai trabalhava duro para manter a família. Minha mãe ficava em casa, trabalhava o dia todo, cozinhava, lavava", relembrou o atleta ao comparar as diferenças entre a criação de Gisele e a sua, com a dos filhos.