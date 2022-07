Ex-BBB Breno Simões posa com o filho, Theo, do relacionamento com Paula Amorim - Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2022 14:40

Rio - Breno Simões encantou os seguidores, nesta quarta-feira, ao compartilhar novas fotos com o filho recém-nascido. O ex-BBB usou o Instagram para publicar uma sequência de cliques em que aparece com o pequeno Theo e se derreteu pelo herdeiro, que completa um mês de vida no sábado, sendo fruto do relacionamento com a também ex-BBB Paula Amorim.

"Ô, trem bonito, sô! Eu pedi pra vir com saúde… Mas, já que papai do céu foi tão generoso assim, deixa eu agradecer por esse combo, viu? Te amo, meu filho, você é o meu combustível diário, farei de tudo para ser o seu maior exemplo", declarou o arquiteto, na legenda da postagem.

Nos comentários, fãs e amigos de Breno elogiaram a beleza de pai e filho, além de apontarem a semelhança entre os dois. "Ai, que lindeza", disse Mari Gonzalez. "Tão fofinho", escreveu uma seguidora. "O clone do papai", brincou mais uma internauta, ao que o ex-BBB respondeu: "Veremos".

Breno Simões e Paula Amorim estão juntos desde que engataram o romance durante o "BBB 18". No dia 16 de junho, o casal anunciou o nascimento de Theo, seu primeiro filho. Após o nascimento do pequeno, os ex-confinados se preparam para oficializar a união com mais de um ano desde que ficaram noivos.

