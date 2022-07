Gretchen lança clipe do single 'Fênix do Amor' - Foto: Vinicius Fleury

Publicado 19/07/2022 06:00

Rio - Gretchen não para. Aos 63 anos, a cantora acaba de lançar o single "Fênix do Amor", em que exalta a importância da liberdade de expressão e da diversidade. Composta por um de seus filhos, Gabriel Marques, a canção ganhou um tom ainda mais familiar com a participação do marido da cantora, Esdras de Souza, nos arranjos.

Em entrevista ao DIA, Gretchen detalha o processo de criação e fala da participação da família. "Ele (Gabriel) me disse que tinha uma música que era minha cara, minha história, e eu achei que estava brincando, mas quando li a letra, eu soube que ele realmente me via, me conhecia, conhecia minha história. Fiquei emocionada e feliz", afirma a Rainha do Rebolado. No último sábado, aliás, Gabriel sofreu um acidente de carro na Bélgica, mas não se feriu. A mãezona tratou de tranquilizar os fãs nas redes sociais.

Produção

Além do presente de cantar uma música feita por um de seus filhos, a artista teve a colaboração de seu marido, o saxofonista Esdras de Souza, com quem se casou em 2020. "Trabalhar com o Esdras sempre é muito bom, pois na verdade a gente se diverte trabalhando. É muita parceria e confio muito no caminho musical que ele vai seguir. Fiquei com todo o processo criativo, e foi feito e pensado com muitos detalhes e cheio de cuidados. A ideia era que o resultado fosse alegre, leve, do povo com o povo, ou seja, eu na essência do que sou junto com a paisagem que é Belém", explica.

Comunidade LGBTQIAP+

O single, que é uma homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIAP+, transmite a mensagem de que a liberdade de expressão é primordial, independentemente de classe social, gênero ou etnia. Acostumada a quebrar tabus, Gretchen destaca a importância de uma sociedade mais plural. "É um prazer pra mim homenageá-los. Sou apoiadora da causa e abraço com fervor, e não só às deles, mas das mulheres, as pautas raciais... O que a gente precisa entender é que somos todos humanos, a gente precisa acabar com essa posição de classificar grupos, e sermos juntos. Todo mundo é igual, o sangue corre nas nossas veias, então precisamos nos respeitar", afirma.

Rainha de um bloco na Parada do Orgulho, Gretchen celebra a oportunidade e carinho do público LGBTQIAP+. "Faz todo o sentido pela minha trajetória, eu amo estar à frente do Agrada Gregos, eles sempre me acolheram tão bem, e poder viver isso ao lado deles, é motivo de celebração."

Críticas

Considerada a Rainha dos Memes na internet, a veterana revela que costuma se divertir com as homenagens e tenta não dar bola para ataques. Recentemente, ela foi criticada após surgir nas redes com os pelos descoloridos, no entanto, confessa que não se abalou com comentários negativos. "Olha, pra ser sincera, eu nem ligo [risos]. Cada um tem que seguir sua vida e viver com o que escolheu pra si."