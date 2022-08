Mayana Neiva lança o livro Sofia - fotos Reprodução do Instagram

Publicado 03/08/2022 05:00

Rio - Mayana Neiva se expressa por meio da arte. Ela canta, atua, apresenta, escreve. A busca pelo autoconhecimento tem inspirado cada vez mais a artista de 39 anos e reforçado seu talento e versatilidade. Prova disso é a nova versão do livro infantil, 'Sofia', lançado por ela no fim do mês passado. A obra traz reflexões sobre a consciência.

"Ele foi escrito inspirado nos meus sobrinhos (Marina, Victória, Pedro e Francisco, afilhado). Sofia é uma menina que engole o sol. O sol é uma metáfora sobre a consciência. Então, depois que ela descobre o sol, ela se vê diferente, descobre muitas coisas, se transforma. Foi uma grande alegria escrever esse livro, ele traz sentimentos fortes, uma mensagem importante", comenta a escritora, que adianta: "Tenho outro livro escrito também, que será lançado em breve".

A busca pelo autoconhecimento fez Mayana assumir outra função: a de apresentadora. A artista comanda o podcast 'Conversas que Curam'. "Estudo meditação há muitos anos, me aprofundei no tema em 2013. Foi pro isso que eu criei o 'Conversas que Curam'. Era a necessidade de eu falar com as pessoas sobre esse assunto. Não é uma jornada fácil a busca de autoconhecimento, mas é um caminho sem volta. A gente se valoriza mais, fica leve, parece que a vida se ilumina", acredita ela, que participa de toda a produção do podcast: "Roteirizo, vou atrás dos convidados, apresento".

Em paralelo a esses trabalhos, a atriz gravou a série 'Fim', da Globoplay, sem data prevista, baseada no primeiro romance de Fernanda Torres e com direção de Andrucha Waddington. "Minha personagem é Milena, contraceno bastante com o Fábio Assunção nessa produção, vivo uma história com o Ciro, que é o personagem dele. O Fábio é uma pessoa maravilhosa, generosa", elogia.

Na plataforma de streaming, ela ainda atua em 'Rota do Ódio', onde interpreta a delegada Carolina. "É uma personagem muito importante da minha carreira. É uma série policial que traz temas muito relevantes pra sociedade. Tenho um carinho muito grande pela Carolina".

Carreira musical

Além de atuar e escrever, Mayana ainda se aventurou no mundo musical. "É engraçado, tem sido um trabalho danado, mas muito prazeroso. Sempre vou ser atriz, mas quis experimentar outros campos. A música era um sonho muito antigo, mas não estava trazendo isso de forma autoral. Queria escrever a música, dirigir os videoclipe", afirmou ela, que lançou a a canção e o clipe de 'E Agora?', há cerca de um mês.

E em breve, seus fãs poderão curtir mais um trabalho musical da cantora. "Vou lançar uma música agora em agosto, e tem um EP. A gente ainda não sabe quantas músicas terão nesse EP, mas provavelmente serão sete. Tem músicas minhas e de outros compositores neste trabalho. Está sendo muito legal essa experiência, estou bem feliz em relação a isso".

Volta às novelas

Afastada das novelas desde 'Éramos Seis' (2019), da TV Globo, Mayana confessa que gostaria de trabalhar em um novo projeto. "Adoraria fazer novela. Não daria pra fazer este ano, mas fazer novela é maravilhoso. É muito bom estar uma obra aberta, onde o público interage", comenta ela, que revela o tipo de personagem que gostaria de dar vida: "Estou com com vontade de falar de amor, leveza, o mundo tá tão pesado e eu escolho coisas densas pra fazer", afirma, aos risos.

Chegada dos 40 anos

No ano que vem, a atriz completa 40 anos. Mas a atriz destaca que não sente o peso da idade. "Hoje minha cabeça de hoje, é muito melhor que minha cabeça de 20 anos. Cada tempo tempo tem sua beleza. Com 20, a cabeça pipoca pra todo lugar, tem fome de mundo. Agora, com 39, tenho uma relação mais profunda com as minhas raízes. Tenho mais autoconhecimento, autoconfiança. Nós mulheres temos lutado contra essa pressão estética, amorosa, em relação até mesmo a idade. É um trabalho de formiguinha, mas a gente chega lá".

Planos futuros

Apesar da carreira consolidada, a artista deseja realizar ainda mais projetos. Mayana ainda cita a vontade de formar uma família. "Quero meus sonhos profissionais, e, claro, que desejo ter uma família, filhos... Terminei um namoro há pouco tempo, então, esses planos pessoais vão ficar mais pra frente mesmo (risos). Não tenho vontade de ser mãe solteira, queria ser mãe com alguém que compartilhe comigo essa experiência, que esteja comigo no dia a dia. Então, congelo óvulos. É melhor congelar óvulos pra garantir do que correr atrás de marido, filho", diverte-se.