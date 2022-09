Viola Davis compartilha registros de encontro na casa de Tais Araújo e Lázaro Ramos - Reprodução do Instagram

Viola Davis compartilha registros de encontro na casa de Tais Araújo e Lázaro RamosReprodução do Instagram

Publicado 19/09/2022 12:40 | Atualizado 19/09/2022 12:42

Rio - Viola Davis, de 57 anos, compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira, alguns momentos da reunião de artistas pretos na casa de Tais Araújo e Lázaro Ramos, neste domingo. A atriz norte-americana vibrou com o encontro, que também teve a presença de Iza, Zezé Motta, Dandara Mariana, Ícaro Silva, Seu Jorge.

"Ah, Brasil! Esta noite! Esses brilhantes artistas pretos! Meu coração e minha mente estão tão cheios de suas ideias, sua visão, sua autenticidade e amor. Isso me fez lembrar por que eu amo ser uma artista. Viva Brasil!", escreveu Viola. Através dos comentários, Tais elogiou a artista: "Você é incrível e nós amamos e respeitamos você e tudo o que você representa".

Viola Davis está no Brasil para divulgar seu novo filme 'A Mulher Rei'. Além de participar do encontro na casa de Tais e Lázaro, a atriz também esteve na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, visitou o Cais do Valongo e gravou uma entrevista para o Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo.