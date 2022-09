Simone - Reprodução do Instagram

Publicado 19/09/2022 14:37

Rio - Prestes a estrear em carreira solo, Simone Mendes agradeceu o carinho de Gusttavo Lima, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira, após participar do show do sertanejo no "Aviões Fantasy", na madrugada deste domingo, em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, ela foi às lágrimas ao receber elogios do cantor.

"Um beijo muito especial para meu amigo Gusttavo Lima. Obrigada pelas palavras, pelo carinho... É muito bom estar com pessoas que torcem por nós, que acreditam no nosso trabalho, e você é um deles. Obrigada, Gu. Um beijo para você e para sua família. Estamos juntos, irmão", disse Simone.

No "Aviões Fantasy", a cantora levou sucessos da dupla que tinha com Simaria, antes das irmãs anunciarem a separação, em agosto deste ano. Durante a apresentação, a artista se emocionou com os elogios que recebeu do cantor que a convidou para subir no palco. "Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida e carreira solo de agora pra frente. Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você, que você tenha a melhor fase da sua vida. Vai começar agora", disse Gusttavo Lima.



Em agosto deste ano, Simone e Simaria anunciaram que estavam se separando. O fim da dupla sertaneja não pegou os fãs de surpresa devido à crise que as duas já enfrentavam meses antes do anúncio oficial. Recentemente, Simone prometeu que lançará canções sertanejas inéditas em outubro deste ano e garantiu que a decisão do fim da parceria musical com a irmã partiu das duas. Nas redes sociais, ela ainda afirmou que tem uma boa relação com a irmã e admitiu que ambas se falam diariamente.