Lívian Aragão mostra boa forma ao posar de biquíni - Reprodução do Instagram

Lívian Aragão mostra boa forma ao posar de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 19/09/2022 14:51

Rio - Lívian Aragão, de 23 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar alguns cliques de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira. A filha de Renato Aragão posou toda sorridente em uma praia do Ceará e exibiu o corpão em forma. "Renovando as energias", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

Não demorou muito para os fãs de Lívian babarem por ela. "A mais perfeita obra de arte. Você é maravilhosa", comentou um. "A beleza de milhões", disse outro. "Princesa linda e maravilhosa", afirmou um terceiro.