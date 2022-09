Grazi Massafera declara voto em Lula - Reprodução/instagram

Publicado 29/09/2022 13:17 | Atualizado 29/09/2022 13:22

Rio - Grazi Massafera decidiu se posicionar politicamente na manhã desta quinta-feira (29). A atriz publicou em seu Instagram um foto de vermelho e declarando seu voto em Lula, candidato à presidência pelo PT. Ela explicou o motivo da decisão que tomará nas urnas neste domingo (2) e aproveitou para alfinetar o atual presidente, Jair Bolsonaro.

"Passando de vermelho no seu feed para dizer que o voto é nosso maior instrumento. Quando eu voto, deposito na urna todos os desejos de quem sonha com o melhor pra si e para os seus. E o meu voto não é um apoio incondicional, é um voto pela democracia, pelo direito de cobrar, vigiar e fazer críticas, com certeza", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, Lula agradeceu o apoio da atriz. "Obrigado pelo apoio e confiança, Grazi. Vamos construir um Brasil melhor para todos os brasileiros e brasileiras", disse eles.

Grazi também rebateu muitas críticas por sua escolha. Uma seguidora declarou: "Mulher linda e maravilhosa, mas faltou a inteligência". A atriz respondeu: "Te digo o mesmo, gata". Uma outra disse: "Que decepção, já não sigo mais". Grazi afirmou em seguida: "Já vai tarde". Uma terceira seguidora ainda comentou: "Decepcionante, Grazi! Sempte te admirei, mas hoje isso mudou". E a atriz logo ressaltou: "Acontece se decepcionar, faz parte da vida. Beijos."

Além de Grazi, outros artistas também declaram voto ao petista pelas redes sociais, como Xuxa Meneghel, Ludmilla, Anitta, Paolla Oliveira, Juliette Freire, Felipe Neto, Angélica e Fábio Porchat.